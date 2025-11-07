Продажи билетов на фестиваль «Дягилев +» стартуют 18 ноября

Фестиваль «Дягилев» (12+) в этом году пройдет с 14 по 16 декабря, сообщает «Новый компаньон». В программе два коллектива-участника: оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса и Квартет имени Давида Ойстраха.

Квартет имени Давида Ойстраха представит в Перми Первый и Десятый квартеты Дмитрия Шостаковича, а также Фортепианный квинтет композитора (12+). Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представит новую программу «Кольцо без слов» — сюиту, созданную дирижером Лорином Маазелем на основе оперной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга».

«Кольцо без слов» в Перми можно будет услышать дважды — 15 и 16 декабря в Большом зале филармонии (12+).

Предварительная продажа билетов на концерты фестиваля откроется 18 ноября в 14:00 по пермскому времени, сообщает издание.