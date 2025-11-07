В Башкирии из-за аварии с бензовозом погиб пассажир Toyota RAV4

Возле села Старомурапталово Куюргазинского района бензовоз Freightliner столкнулся с Toyota RAV4, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии. В ДТП погиб 41-летний пассажир RAV4.

Авария произошла на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. По предварительной версии, бензовоз под управлением водителя 58-ми лет выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем.

41-летнего водителя кроссовера деблокировали спасатели, его госпитализировали в Кумертаускую городскую больницу.

Идэль Гумеров