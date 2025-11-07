«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какие российские компании примут участие в выставке CIIE в текущем году, а также об итогах их участия в 2024-м.

Около 80 российских компаний примут участие в крупнейшей международной выставке China International Import Expo. Среди них агропромышленные предприятия, производители потребительских товаров, IT-решений и медицинских изделий. Все они представят свою продукцию под брендом «Сделано в России». Программа продвижения бренда запущена Российским экспортным центром по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Ежегодно China International Import Expo объединяет тысячи компаний со всего мира. А это как промышленные гиганты и инновационные стартапы, так и предприятия из потребительского сектора. Выставка разделена на несколько ключевых секций: товары и услуги для промышленности и потребителей, а также выставка стран-экспортеров, где государства презентуют свой инвестиционный и торговый потенциал.

По итогам прошлогодней выставки отечественные компании провели более 700 деловых встреч, потенциальный объем которых превысил 6,8 млрд руб. При этом китайский рынок заинтересован не только в российских энергоносителях, но и в продукции агропромышленного сектора, химпрома, медицинских и инновационных разработках. Так, только за семь месяцев 2025-го товарооборот сельскохозяйственной продукции между странами вырос на 14% год к году, а экспорт продовольственных товаров из России — на 10%.