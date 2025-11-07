В Пятигорске участнице преступной группировки заменили условный срок на реальный

Жительница Пятигорска стала фигурантом уголовного дела об участии в преступном сообществе, незаконных хранении и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере, совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению (ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 234 (174 эпизода), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Апелляционная инстанция пересмотрела вынесенный ей ранее приговор, и заменила условный срок на реальный, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Установлено, что в период с августа 2022 года по март 2023 года осужденная активно участвовала в преступном сообществе. Она незаконно хранила в целях сбыта и сбывала сильнодействующие вещества, не являющиеся наркотическими, после чего легализовала полученные преступные доходы.

Изначально ей назначили четыре года условно. Однако государственный обвинитель обжаловал приговор в суде апелляционной инстанции. Вышестоящий суд назначил подсудимой четыре года лишения свободы. Кроме того, было конфисковано имущество, приобретенное за счет незаконно полученных денежных средств.

Приговор вступил в законную силу.

Мария Хоперская