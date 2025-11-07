Под Рыбинском полиция раскрыла кражу автопогрузчика

Полиция раскрыла кражу вилочного автопогрузчика в Рыбинском районе, совершенную в октябре 2025 года. Руководитель предприятия сообщил, что ночью из ангара похитили автопогрузчик, нанеся ущерб в 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В ходе расследования задержан бывший работник предприятия, родившийся в 1988 году. По данным полиции, он знал код замка и проник на территорию предприятия, чтобы похитить автопогрузчик для продажи.

Следственное подразделение МУ МВД России «Рыбинское» возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Вилочный автопогрузчик изъят.

Антон Голицын