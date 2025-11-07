В Самаре вынесли приговор участникам ОПГ за незаконный сбыт наркотиков

В Самаре суд признал виновными одиннадцать участников организованной преступной группы по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в значительном, крупном и особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия и суда, с октября 2023 года по июль 2024 года участники ОПГ договорились с неустановленными следствием лицами с помощью мессенджера и приобрели оптовую партию наркотического средства (героина). Затем они увеличили объем запрещенного вещества с помощью дополнительных примесей, расфасовали его на более мелкие партии. Получилось 100 свертков, которые подсудимые намеревались сбыть через тайники-закладки на территории Самарской области.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота более 3,5 кг тяжелого наркотика.

Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 6 месяцев до 8 лет 6 месяцев с отбыванием десятью осужденными в исправительной колонии строгого режима, а одним — в колонии общего режима. Судом конфискованы сотовые телефоны, используемые при совершении преступлений.

Руфия Кутляева