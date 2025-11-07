Нижегородка год добивалась от минздрава получения жизненно важных лекарств

В Воскресенском районе Нижегородской области прокуратура добилась выдачи жизненно важных лекарств местной жительницы. По данным прокуратуры, областной минздрав почти год не мог обеспечить ее необходимыми ей препаратами на льготной основе.

Нижегородка является инвалидом третьей группы и страдает тяжелым хроническим заболеванием. По жизненным показаниям она нуждается в постоянном приеме лекарств.

Из-за того, что минздрав не смог обеспечить ее необходимыми препаратами, прокуратура обратилась в суд с иском и потребовала восстановления прав нижегородки.

Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме.

Андрей Репин