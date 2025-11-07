Самолет SJ-100 испытали в «бассейне»

Самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 успешно прошел испытания на защиту от воды, сообщил Минпромторг. Тесты подтвердили, что «при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки».

В «Ростехе» рассказали, что для испытаний на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова в Жуковском построили резервуар длиной более 70 метров и шириной 12 метров: «Самолет выполнил пробежки по взлетно-посадочной полосе с "бассейном"».

Подобные испытания очень важны, так как самолет может взлетать и садиться в дождливую погоду, пояснили в Минпромторге.