Руководитель компании на Ставрополье погасил многомиллионный долг

Руководитель одной из компаний в Ставропольском крае погасил долг в 11 млн руб. за доставку товаров. Об этом сообщили в УФССП России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Документ о взыскании с предприятия долга по договору оказания услуг в сфере логистики поступил в Минераловодский районный отдел ГУФССП России по Ставрополью. Руководитель фирмы получил постановление, а также разъяснения относительно последствий неуплаты задолженности.

Директор предприятия выплатил долг в установленный пятидневный срок.

Мария Хоперская