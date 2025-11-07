Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Руководитель компании на Ставрополье погасил многомиллионный долг

Руководитель одной из компаний в Ставропольском крае погасил долг в 11 млн руб. за доставку товаров. Об этом сообщили в УФССП России по региону.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Документ о взыскании с предприятия долга по договору оказания услуг в сфере логистики поступил в Минераловодский районный отдел ГУФССП России по Ставрополью. Руководитель фирмы получил постановление, а также разъяснения относительно последствий неуплаты задолженности.

Директор предприятия выплатил долг в установленный пятидневный срок.

Мария Хоперская

