Московский суд запретил подделывающие голос Telegram-боты

Суд в Москве запретил Telegram-боты, которые позволяют подделать или изменить голос. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Прокурор Центрального административного округа Москвы обратился в суд с соответствующим иском. Ведомство выявило в интернете несколько Telegram-ботов, предоставляющих услуги по подделке и изменению голоса абонента во время телефонного звонка.

«При обращении к таким ботам нарушаются требования федеральных законов "О связи", "О противодействии терроризму" и "О противодействии экстремистской деятельности", преступники могут использовать технологию для осуществления телефонных звонков, связанных с призывами к экстремистской деятельности и ложными сообщениями о террористических актах», – заявили в суде (цитата по “РИА Новости”). По мнению инстанции, осуществление подобных услуг формирует общественное мнение о возможности безнаказанного совершения преступлений для удовлетворения своих потребностей.

По данным агентства, из судебных материалов следует, что размещенная ранее информация в Telegram-ботах была признана запрещенной к распространению.