Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Франкенштейн» заявился на стриминг

Каким получился фильм Гильермо дель Торо

Новый фильм «Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо вышел на Netflix. Картина снималась для стримингового сервиса и обошлась компании в $120 млн. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм назвали одним из самых ярких кинособытий этого года.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

В главных ролях в фильме заняты Оскар Айзек, ставший мировой звездой после выхода сиквелов «Звездных войн», где он сыграл пилота Сопротивления По Дэмерона, а также Джейкоб Элорди, известность которому принесли съемки в сериале «Эйфория» и одной из частей «Пиратов Карибского моря». Экранизация основана на романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», которому уже более 200 лет. И Гильермо дель Торо постарался максимально приблизиться к оригиналу, считает кинокритик, автор проектов «Киномания» и Disgusting man Дмитрий Соколов: «Чем этот проект интересен? Во-первых, фильм снял Гильермо дель Торо, один из главных визуальных волшебников Голливуда, наверное, в последние лет 25. Во-вторых, этот вариант адаптации примечателен тем, что режиссер старается сделать его в формате драмы, близком все-таки к первоисточнику. Сейчас существует очень устойчивая тенденция превращать сюжет именно в классический хоррор о чудовище. Внимание сконцентрировано на монстре, а не на его создателе.

А вот дель Торо представит этот сюжет как своеобразную историю любви, потому что она занимает довольно значительное место в книге. Он очень замысловато скомбинировал хоррор, драму и романтическую линию в готике».

Гильермо дель Торо, который снял «Форму воды», «Лабиринт Фавна», «Хеллбой» и «Пиноккио», способен заинтересовать зрителей необычными спецэффектами, считает кинокритик Павел Пугачёв: «Этот режиссер — большой мастер мрачных киносказок, человек, которому на роду написано снять фильм про Франкенштейна, и человек, который сможет показать нечто новое в этом сюжете. Другой вопрос в том, насколько это новое действительно будет нужно и востребовано широким зрителем сегодня. Все-таки роман Мэри Шелли — один из самых часто экранизируемых текстов. Это произведение вообще очень плотно вросло в популярную культуру. Разговор про образ Франкенштейна, чудовища, историю его создания стал настолько расхожим в популярной культуре, что будто бы к нему нечего добавить».

Андрей Плахов — о первой встрече с режиссером Гильермо дель Торо

Как сообщал ранее “Ъ FM”, «Франкенштейна» Гильермо дель Торо уже можно найти на некоторых российских платформах в русской озвучке, хотя официально фильм в стране не представлен.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ангелина Зотина

Новости компаний Все