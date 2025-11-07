«Франкенштейн» заявился на стриминг

Новый фильм «Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо вышел на Netflix. Картина снималась для стримингового сервиса и обошлась компании в $120 млн. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм назвали одним из самых ярких кинособытий этого года.

Фото: Netflix

В главных ролях в фильме заняты Оскар Айзек, ставший мировой звездой после выхода сиквелов «Звездных войн», где он сыграл пилота Сопротивления По Дэмерона, а также Джейкоб Элорди, известность которому принесли съемки в сериале «Эйфория» и одной из частей «Пиратов Карибского моря». Экранизация основана на романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», которому уже более 200 лет. И Гильермо дель Торо постарался максимально приблизиться к оригиналу, считает кинокритик, автор проектов «Киномания» и Disgusting man Дмитрий Соколов: «Чем этот проект интересен? Во-первых, фильм снял Гильермо дель Торо, один из главных визуальных волшебников Голливуда, наверное, в последние лет 25. Во-вторых, этот вариант адаптации примечателен тем, что режиссер старается сделать его в формате драмы, близком все-таки к первоисточнику. Сейчас существует очень устойчивая тенденция превращать сюжет именно в классический хоррор о чудовище. Внимание сконцентрировано на монстре, а не на его создателе.

А вот дель Торо представит этот сюжет как своеобразную историю любви, потому что она занимает довольно значительное место в книге. Он очень замысловато скомбинировал хоррор, драму и романтическую линию в готике».

Гильермо дель Торо, который снял «Форму воды», «Лабиринт Фавна», «Хеллбой» и «Пиноккио», способен заинтересовать зрителей необычными спецэффектами, считает кинокритик Павел Пугачёв: «Этот режиссер — большой мастер мрачных киносказок, человек, которому на роду написано снять фильм про Франкенштейна, и человек, который сможет показать нечто новое в этом сюжете. Другой вопрос в том, насколько это новое действительно будет нужно и востребовано широким зрителем сегодня. Все-таки роман Мэри Шелли — один из самых часто экранизируемых текстов. Это произведение вообще очень плотно вросло в популярную культуру. Разговор про образ Франкенштейна, чудовища, историю его создания стал настолько расхожим в популярной культуре, что будто бы к нему нечего добавить».

Как сообщал ранее “Ъ FM”, «Франкенштейна» Гильермо дель Торо уже можно найти на некоторых российских платформах в русской озвучке, хотя официально фильм в стране не представлен.

Ангелина Зотина