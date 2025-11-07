ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с выводом денег через криптовалюту

Специалисты российского банка ВТБ (MOEX: VTBR) предупредили пользователей о новом способе мошенников выводить деньги через криптовалюту. Теперь после взлома аккаунта потенциальных жертв злоумышленники просят их родственников и друзей перевести средства не в рублях, а через криптовалюту.

Как указано в пресс-релизе ВТБ, схема мошенничества начинается со звонка или сообщения в мессенджере. Злоумышленник представляется знакомым «жертвы» и под любым предлогом требует отправить код из SMS, после чего получает полный доступ к аккаунту. Используя украденный аккаунт, мошенники просят родственников и друзей этого человека помочь с покупкой криптовалюты или одолжить крупную сумму для перевода на криптокошелек.

«Криптовалютные транзакции необратимы, а их анонимный характер делает возврат средств практически невозможным»,— уточнил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев. Господин Саранцев отмечает, что единственный способ удостовериться в просьбе — перезвонить другу или родственнику по личному номеру.

Пресс-служба ВТБ также призвала пользователей к установлению двухфакторной аутентификации во всех мессенджерах и социальных сетях, а также к обязательной проверке содержания информации из SMS-кодов.