Вычислительный центр для ИИ создадут на базе промышленного кластера в Сибири

В Сибири будет создан вычислительный центр для искусственного интеллекта (ИИ) на базе промышленного кластера в Ангаро-Енисейском регионе. Проект будет реализован компанией «Русал» к 2032 году, сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу. Отмечается, что производитель войдет в число якорных резидентов. Также в этом списке — АО «Эльбрусметалл» с проектом по переработке концентрата Тастыгского месторождения и АО «Химмед» с проектом строительства завода малотоннажной химии для высокочистых продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал Сергей Шойгу, общая площадь кластера по переработке цветных, редких и редкоземельных металлов составит более 3 тыс. га. В него войдут Красноярский край, Иркутская область, Хакасия и Тыва. На его территории разместятся предприятия по производству накопительной энергии и компонентной базы, аддитивных материалов и прочей продукции высоких переделов. Средства на развитие кластера уже зарезервированы в бюджете РФ на 2026 год.

Для компаний резидентов кластера предусмотрены три льготных режима: в Красноярске режим инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ), в Минусинске режим промышленного парка, в Саяногорске совмещенный режим особой экономической зоны промышленно-производственного типа и ИНТЦ. Попечительский совет кластера возглавит первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Общий объем инвестиций в его создание оценивается более чем в 700 млрд руб.

Сергей Шойгу сегодня прибыл в Хакасию, накануне он посетил Красноярск.

Лолита Белова