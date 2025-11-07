В минздраве Башкирии объяснили оптимизацию больниц

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о целях грядущей реорганизации семи уфимских стоматологических поликлиник и шести детских больниц Уфы и Стерлитамака. Оптимизация учреждений, ответили в ведомстве на запрос «Ъ-Уфа», призвана стабилизировать их финансовое состояние и улучшить качество услуг.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с 1 апреля планируется оптимизировать четвертую и шестую уфимские детские поликлиники, присоединив их к городской детской клинической больнице №17 и городской клинической больнице №9. Стерлитамакская детская больница будет присоединена к городской больнице №1.

Что касается стоматологических больниц, то первая и пятая стоматологические поликлиники Уфы присоединятся к стоматологической поликлинике №2, четвертая, восьмая и девятая — к стоматологической поликлинике №6.

По мнению минздрава, реорганизация стоматологий оптимизирует их управление, улучшит контроль за финансовым обеспечением, избавит от нерентабельных помещений. Изменения в системе детской медицинской помощи, в числе прочих, связаны с дефицитом кадров в расформируемых учреждениях на протяжении трех последних лет.

Из письма в адрес «Ъ-Уфа» также следует, что к четвертой и шестой детским поликлиникам прикреплены около 79,6 тыс. человек, к стерлитамакской детской больнице — более более 43,8 тыс. Подлежащие расформирование стоматологические больницы обслуживают более 480,7 тыс. человек.

«В данный момент вопрос о сокращении персонала в рамках реорганизации не рассматривается. Возможно, будут изменения в штатном расписании и структуре, которые могут затронуть некоторых сотрудников»,— отмечают в министерстве здравоохранения.

