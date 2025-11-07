Нетрезвый водитель без прав сбил велосипедиста в Уфе

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 42-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении лишенным прав водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном в состоянии опьянения, с оставлением места его совершения, а также оставлении в опасности (п.п. а, б ч. 2 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в июне 2024 года фигурант уголовного дела, лишенный водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения за рулем арендованного автомобиля Kia Optima на Демском шоссе в Уфе сбил велосипедиста. Потерпевший от удара оказался на обочине за металлическим ограждением и потерял сознание. Свидетели произошедшего остановили водителя и сказали ему, что пострадавшему необходимо оказать помощь, но тот скрылся с места происшествия. Здоровью велосипедиста причинен тяжкий вред.

Обвиняемый частично признал вину.

Майя Иванова