Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-начальника медсанчасти ФСИН по Ставрополью задержали по подозрению в получении взятки

В Ставрополе бывший начальник одного из филиалов медико-санитарной части ФСИН России по Ставропольскому краю стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Его подозревают получении должностным лицом взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили в СУ СК России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2023 года подозреваемый через посредника получил от двух осужденных взятки. Деньги стали вознаграждением за улучшение жилищно-бытовых условий и повышение норм питания. В марте 2024 года фигурант получил еще одну взятку в размере 150 тыс. руб., но уже за досрочное освобождение.

В отношении посредника возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по делу продолжается.

Мария Хоперская

Новости компаний Все