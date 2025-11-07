В Вильнюсе сообщили о согласии Минска выпустить литовские грузовики

Власти Белоруссии намерены разрешить литовским грузовикам, задержанным после закрытия границы, покинуть страну. Об этом сообщил LRT вице-президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Литвы Linava Олег Тарасов.

«Вчера примерно в 19 часов от белорусской стороны пришло письмо о готовности открыть этот пункт пропуска, — сказал господин Тарасов. — Мы все ждем открытия этого пункта пропуска сегодня, я говорю о "Беняконях" (КПП на белорусской стороне, сопредельный с "Шальчининкаем")».

Литовское правительство закрыло границу с Белоруссией из-за частых случаев контрабанды. Ограничения будут действовать до 30 ноября, но могут быть продлены. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене 5 ноября сообщила, что Вильнюс направит Минску запрос с просьбой вернуть литовский транспорт и водителей. Она подчеркнула, что граница останется закрытой.