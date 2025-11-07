В Москве секс-работницу из Нигерии вытолкнули из окна пятого этажа

На западе Москвы мужчина вытолкнул с балкона пятого этажа гражданку Нигерии. По предварительной информации, она предоставляла интим-услуги, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД. Пострадавшую госпитализировали.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям около 04:00 мск. Перед инцидентом женщина вышла на балкон и звала на помощь на иностранном языке. В квартире, из которой предположительно выпала потерпевшая, задержали мужчину. Его доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

По данным Telegram-канала «112», ЧП произошло в Можайском переулке, причиной стал конфликт. Канал утверждает, что задержанный может быть сотрудником правоохранительных органов.

Никита Черненко