В Перми на продажу выставили турагентство

В Перми продается туристическое агентство «А.В.Т. Трэвел». Стоимость компании оценили в 1,1 млн руб. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Как указано в объявлении на Авито, туристическое агентство основано в 2016 году. В активе компании веб-сайт c посещаемостью более 12 тыс. человек ежемесячно, паблик «ВКонтакте» c 18,6 тыс. подписчиков, телеграм-канал. По данным собственника, прибыль агентства составляет 250 тыс. руб., окупаемость — полгода. Причина продажи не раскрывается.

Компания организует зарубежные и российские туры, школьные экскурсии.