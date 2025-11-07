Преступление и оправдание

В прокат вышла историческая драма швейцарского режиссера Марии Брендле «Дело Фриды». Фильм основан на реальных событиях — судебном процессе над детоубийцей Фридой Келлер, которая послужила прототипом для героини романа «Мастер и Маргарита». Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело Фриды Келлер впечатляет и 120 лет спустя

Фото: Кинолэнд Дело Фриды Келлер впечатляет и 120 лет спустя

Фото: Кинолэнд

В июне 1904 года в лесу под швейцарским городом Санкт-Галлен бродяги обнаружили труп пятилетнего мальчика с веревкой вокруг шеи. Он был закопан, но дожди размыли землю над самодельной могилой. Неделю спустя тело опознали монахини, управлявшие приютом для незаконнорожденных детей, и по подозрению в убийстве была арестована мать ребенка — молодая швея Фрида Келлер (Юлия Сюзанна Бухман), которая сразу же созналась.

Главным вопросом на судебном процессе, начавшемся в ноябре того же года, стала степень вины Фриды. Прокурор (Штефан Мерки) настаивал на версии запланированного хладнокровного убийства и, соответственно, на смертной казни для преступницы. Адвокат (Максимилиан Симонишек) подчеркивал, что на ужасный поступок ее толкнули ментальные проблемы и тяжелые жизненные обстоятельства, и просил снисхождения.

«Дело Фриды» — полнометражный режиссерский дебют Марии Брендле, которая в 2020 году номинировалась на «Оскар» за короткометражную ленту «Хватай и беги», тоже посвященную трудной женской участи. Героиней той ленты была современная киргизская девушка, которую принуждают к насильственному браку. В новой работе режиссера, в основу сценария которой был положен роман швейцарской писательницы Мишель Минелли, суд над Фридой становится зеркалом более масштабных процессов начала века: дискуссий о положении женщин и зарождающейся борьбе за их права.

На стороне консерваторов выступает прокурор Вальтер Гмюр, убежденный в том, что Фрида заслуживает смерти. Правда, к его высокоморальной позиции примешиваются и карьерные соображения: победа в суде поможет ему занять вожделенную должность главы городского совета. Прогрессивные взгляды исповедует молодой адвокат Арнольд Янгген, который искренне сочувствует своей подзащитной и даже проводит небольшое расследование, чтобы выяснить, какой была ее жизнь до убийства.

В соответствии с расхожим выражением за спиной каждого из этих мужчин стоят сильные женщины. Янгген становится таким передовым под влиянием своей жены Гезине (Марлен Танкцик), актрисы, с которой он познакомился в Берлине. Теперь она настаивает, чтобы муж выстроил линию защиты на том, что Фрида всю жизнь подвергалась плохому обращению со стороны мужчин. А супруга прокурора Эрна (Рейчел Брауншвейг), хоть и ведет себя сообразно положению дамы из приличного общества, оказывается первой и до поры единственной, кто видит во Фриде прежде всего человека, а не только преступницу и несчастную жертву обстоятельств.

Фильм поставлен в крайне сдержанной манере и скорее напоминает телевизионную драму с явно небогатым бюджетом.

Так, локации Санкт-Галлена ограничиваются одной площадью, на которой происходят абсолютно все городские события, от свадьбы Янггена до протестов против казни Фриды, да той самой роковой лесной поляной, на которой был убит маленький Эрнстли. А интерьеры в приглушенных тонах выглядят необжитыми музейными комнатами. Однако картину вытягивают убедительные актерские работы, оживляющие чопорную постановку, но в первую очередь — участь самой Фриды, вызывающая эмоциональный отклик и спустя 120 лет после показанных событий. Увы, реальной женщине, в отличие от той, которой Булгаков, впечатленный ее историей, подарил ее имя и судьбу, обрести покой так и не удалось.