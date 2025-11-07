Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Продажи Lada Largus возобновились в дилерских центрах Петербурга после приостановки

В дилерских центрах Петербурга возобновились продажи автомобилей Lada Largus. Их приостанавливали около двух недель назад из-за обнаруженного дефекта.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как сообщает AutoRun SPb, в нескольких автосалонах города на этой неделе модель вновь стала доступна покупателям.

По данным аналитиков, за девять месяцев текущего года доля Largus в общей структуре продаж Lada в Петербурге составляет 24% — за этот период продано более 1,5 тыс. машин.

Очевидно, что приостановка продаж этой модели сказалась на общем результате отечественного бренда по итогам октября. В январе-сентябре продажи Lada в целом по городу занимают второе место после Haval, отмечают эксперты рынка.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все