Продажи Lada Largus возобновились в дилерских центрах Петербурга после приостановки

В дилерских центрах Петербурга возобновились продажи автомобилей Lada Largus. Их приостанавливали около двух недель назад из-за обнаруженного дефекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Как сообщает AutoRun SPb, в нескольких автосалонах города на этой неделе модель вновь стала доступна покупателям.

По данным аналитиков, за девять месяцев текущего года доля Largus в общей структуре продаж Lada в Петербурге составляет 24% — за этот период продано более 1,5 тыс. машин.

Очевидно, что приостановка продаж этой модели сказалась на общем результате отечественного бренда по итогам октября. В январе-сентябре продажи Lada в целом по городу занимают второе место после Haval, отмечают эксперты рынка.

Андрей Цедрик