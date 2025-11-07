Время первых

Прошли времена, когда для названия того или иного жилого комплекса достаточно было просто подобрать красивое слово. Нейминг сегодня — один из важных и обязательных этапов современного девелопмента. Наименование ЖК в первую очередь должно отражать его концепцию и преимущества локации. В этом случае проект будет восприниматься собственниками и горожанами как неотъемлемая часть городской среды.

Летом прошлого года в Уфе началась реализация уникального жилого комплекса бизнес-класса «Белый Остров», застройщиком которого выступает Группа компаний «Первый Трест». Проект за считанное время покорил уфимцев своей амбициозностью и стал своего рода флагманом девелопера. Жилой комплекс расположен в Кировском районе Уфы рядом с Каменной переправой, в живописном месте слияния двух рек — Уфимки и Белой. Это настоящий город в миниатюре со своими кварталами и центральной улицей — Бульваром Первых, которая связывает восемь переулков, названных в честь отечественных ученых и первооткрывателей.

«Появление проекта такого масштаба — исторический момент как для нашей компании, так и для рынка недвижимости республики в целом. Именно поэтому мы приняли решение о его переименовании, которое он по праву заслужил. И «Белый Остров» стал «Первым Островом», — комментирует коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова. — На сегодняшний день каждая вторая квартира, приобретенная в сегменте комфорт- и бизнес-класса — это квартира Первого Треста. А каждая пятая квартира, проданная на рынке строящегося жилья Уфы, — это также квартира нашей группы компаний, что еще раз доказывает, что Первый Трест сегодня действительно Первый».

В период подготовки к возведению жилого комплекса были проведены масштабные исследования геологического строения полуострова, результатом которых стали специально разработанные методы строительства, обеспечивающие максимальную безопасность зданий. На разных стадиях проектирования к работе привлекались ведущие специалисты научно-исследовательского института оснований и подземных сооружений имени Герсеванова и Московского государственного строительного университета.

«Первый Остров» — микрорайон с полноценной инфраструктурой, откуда можно будет с легкостью попасть не только в исторический центр города, но и в его любую точку: проектом предусмотрено строительство двух новых мостов. Кроме того, у жителей комплекса будет собственная благоустроенная набережная со специально оборудованными стоянками для водных транспортных средств. На территории жилого комплекса разместятся все необходимые для комфортной жизни объекты: школа, детский сад, магазины, аптеки, фитнес-центр, поликлиники, салоны красоты, пункты выдачи популярных маркетплейсов.

Чего не хватает жителю шумного и суетливого мегаполиса? Безусловно, тишины и безопасности. Именно это и постарались учесть авторы проекта «Первый Остров» при разработке концепции закрытой территории жилого комплекса: круглосуточное видеонаблюдение, охрана и контроль доступа на территорию жилого комплекса, прогулочные аллеи, места для спокойного отдыха с беседками и занятий йогой, собственные кофе-зоны, где можно встретиться с друзьями, соседями или почитать любимую книгу.

При реализации проекта «Первый Остров» будут применены ультрасовременные технологии, выходящие за рамки стандартных представлений о доме и квартирах в нем. Каждый квартал предусматривает строительство собственного отапливаемого паркинга с лифтовым доступом к квартире. Все квартиры будут иметь возможность подключения к центральной системе вентиляции, что обеспечит больший комфорт и меньшие затраты по сравнению с установкой индивидуальных сплит-систем. При таком подходе исключается попадание в воздух квартиры фреона, поскольку теплоносителем в данном случае является холодная вода. Кроме того, работа централизованной вентиляции не зависит от погодных факторов.

В жилом комплексе будут представлены самые разные планировочные решения — от уютных студий до просторных четырехкомнатных квартир с роскошными видами на лес, реку или панораму города. Предусмотрены в «Первом Острове» и квартиры для ценителей уникальных и оригинальных проектов: пентхаусы с собственными террасами на крыше, квартиры с террасами на первом этаже с отдельным входом, двухэтажные квартиры, а также квартиры с окнами в ванной.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф Застройщик: ООО СЗ «ОСТРОВ»

