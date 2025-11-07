Зарубежные СМИ: Станет ли Илон Маск первым в истории триллионером?

Илон Маск может стать первым в истории триллионером. Рекордный бонус для основателя Tesla одобрили 75% акционеров компании. Сумма приближается к $1 трлн. О присуждении премии заявил представитель автопроизводителя на годовом собрании. Встреча транслировалась на официальном сайте, и во время этого объявления зал взорвался аплодисментами. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Зал ликовал и скандировал, а Илон Маск, выйдя на сцену вместе с роботами, сказал: «Спасибо, ребята». Он подчеркнул, что очень ценит такое решение. По его словам, компания открывает не новую главу, а целую книгу. Как передает CNN, предприниматель сможет претендовать на выплату, если капитализация компании вырастет до $8,5 трлн. Сейчас показатели превышают только $1 трлн.

Есть и другие задачи, которые встанут перед Маском, пишет The New York Times. Среди них — продажа 1 млн антропоморфных роботов и 10 млн платных подписок на программное обеспечение для беспилотных автомобилей. Акционеры считают, что рекордная выплата послужит для главы компании вдохновением и он будет создавать новые футуристические продукты, добавляет издание.

Bloomberg пишет, что, по подсчетам Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов, Маск получит в 17 млн раз больше, чем среднестатистический сотрудник Tesla в год, и в 100 раз больше, чем топ-менеджеры компаний из списка S&P 500. В час Илон Маск будет зарабатывать свыше $50 млн. Организация по защите прав потребителей Public Citizen называет это абсурдом, призывая казначеев выступить против такого решения.

Похожее мнение разделяли несколько инвесторов, в том числе и крупных. Например, Норвежский государственный фонд благосостояния выражал беспокойство размером вознаграждения и властью, которая окажется в руках у Маска, напоминает Assosiated Press. Как признавал сам бизнесмен, его как раз это и интересует, больше, чем деньги, передает Reuters. В конце октября он пригрозил совету директоров своим уходом, если не получит достаточно контроля.

Впрочем, сможет ли он приблизится к поставленным целям? Этим вопросом задается CNN. Год для Tesla выдался непростым. Продажи и прибыль в начале 2025-го резко упали, и корпорация может потерять миллиарды долларов из-за сокращения государственной поддержки электромобилей в Соединенных Штатах. Но, как резюмирует телеканал, это некритично, ведь и сам Маск, и инвесторы делают ставку на роботов, беспилотные автомобили и искусственный интеллект.

