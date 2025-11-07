В Домодедово открыли курилки для внутренних рейсов

В московском аэропорту Домодедово открыли три бесплатные курилки в зоне внутренних вылетов в галереях C и D. Две из них расположены на пути следования пассажиров к телетрапам. Одна из комнат находится на нулевом этаже — в зоне, где пассажиры выходят к автобусам.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе аэропорта, комнаты оборудованы мощными фильтрами, поэтому табачный дым из курилок не будет мешать некурящим пассажирам. Такая инициатива, как отметили в пресс-службе, предотвратит случаи, когда посетители аэропорта тайно курят в туалетах.

В июле 2024 года в Домодедово открыли курилки в зоне ожидания международных рейсов. Для курения выделили зоны в галерее Е международных вылетов рядом с выходами №5 и №8. До этого курить в аэропорту разрешалось только посетителям бизнес-зала в галерее D, либо на улице, но только до прохождения паспортного контроля.

Курить в аэропортах было запрещено в 2013 году. В конце 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает курить в специальных изолированных помещениях в аэропортах. Первым курилки вернул Шереметьево — в начале 2020 года. Во Внуково они появились в 2021 году. Жуковский открыл первую комнату для курения в июле 2025 года.