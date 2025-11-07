С жителя Саратова взыскали за незаконную охоту ущерб в 200 тыс. рублей

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области добился возмещения ущерба с жителя Саратова за незаконную охоту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось в суде, житель областного центра незаконно охотился в районе села Ленинское Энгельсского района в охотничьем угодье Караманское. Ущерб в результате добычи им косули оценили на сумму 200 тыс. руб.

Мировой судья постановил лишить саратовца права на охоту сроком на один год. Поскольку он не возместил материальный ущерб добровольно, комитет обратился с иском в Ленинский райсуд Саратова. Суд удовлетворил требования, но даже после этого мужчина не возместил ущерб.

По инициативе комитета приставы возбудили исполнительное производство. В итоге житель Саратова погасил долг, деньги поступят в бюджет Энгельсского района.

Павел Фролов