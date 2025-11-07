Обвиняемый в незаконном отстреле лосей пойдет под суд в Балахне

Полиция расследовала уголовное дело о незаконной охоте (ст. 258 УК РФ) в отношении 62-летнего жителя Балахнинского округа, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. В феврале 2025 года обвиняемый с сообщниками застрелил двух лосей во время запрета охоты, полагает следствие. Самка лося оказалась беременной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» по Омской области Фото: Пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» по Омской области

По фабуле дела у браконьера не было разрешения на добычу копытных животных. Туши лосей загрузили в УАЗ и увезли. По пути их заметил работник лесхознадзора и начал преследовать внедорожник, однако один из пассажиров машины вышел и преградил путь егерям, чтобы его сообщники скрылись. Тем не менее автомобиль удалось остановить.

Ущерб от незаконной охоты следствие оценило в 640 тыс. руб. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы. УАЗ поместили на спецстоянку, уголовные дела предполагаемых сообщников фигуранта выделили в отдельное производство.

Владимир Зубарев