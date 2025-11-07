Удмуртия стала четвертой в ПФО по индексу промышленного производства в 2024 году

В 2024 году индекс промышленного производства в Удмуртии составил 113,9% по сравнению с предыдущим годом, что на 8,3 п. п. выше среднероссийского показателя.

Наибольший рост показали производство транспортных средств и оборудования — в 5,1 раза, прицепов и полуприцепов — в 2,3 раза, а также производство прочих готовых изделий — в 1,5 раза. В то же время отмечается снижение производства текстильных изделий (в 1,8 раза) и химических веществ (в 1,2 раза).

По индексу промышленного производства республика заняла четвертое место среди регионов ПФО. Объем отгруженных товаров собственного производства составил 1,3 млрд руб., что на 36,3% больше, чем в прошлом году. 32% этой суммы пришлись на добычу полезных ископаемых, 63% — на обрабатывающие производства.

Анастасия Лопатина