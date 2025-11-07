Ставропольский край стал одним из лидеров «сонного» туризма

Ставропольский край, в частности, Кисловодск, стал одним из наиболее популярных направлений в новом формате отдыха. Речь идет о «сонном» туризме, который нацелен на качественный сон и восстановление сил. Об этом сообщили аналитики сервиса «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Суть «сонного» туризма заключается в создании идеальных условий для отдыха и расслаблений: номера со специальными матрасами и подушками на выбор, блэкаут-шторами, берушами и масками для сна.

Кроме этого, россияне предпочитали культурные развлечения, гастрономические туры, цифровой детокс и отдых на природе. Предпочтение туристы все чаще отдают концепции slow life.

Мария Хоперская