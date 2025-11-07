ФСБ провела обыски в Екатеринбурге по делу о подкупе в размере 3 млн рублей

Оперативники ФСБ в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе в размере 3 млн руб. в Республике Коми провели обыски в жилых и офисных помещениях, расположенных в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

СКР по Республике Коми возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст.204 УК РФ). Дело возбудили по материалам УФСБ по Республике Коми.

По версии следствия, фигурант, будучи руководителем проекта по строительству водогрейной котельной в городе Инте, обратился к своему субподрядчику с предложением о передаче коммерческого подкупа в размер 3 млн руб. за оказание содействия в беспрепятственной приемке работ, подписании соответствующих документов, своевременной оплате. Подозреваемый получил часть денег от общей суммы. Через некоторое время он был уволен с должности, в связи с чем закончить дело до конца не смог.

«Подозреваемый задержан сотрудниками ФСБ России по месту жительства в Краснодарском крае. В настоящее время фигурант этапирован в Сыктывкар для проведения следственных и процессуальных действий», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

На данный момент по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

Артем Путилов