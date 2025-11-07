Участок диабазов около Междуреченска предоставлен «Кузбассразрезуглю»

В Кузбассе прошел аукцион на право недропользования на участке местного значения «Актагольский» для разведки и добычи строительного камня. По его итогам победителем стало АО «Угольная компания "Кузбассразрезуголь"».

Компании предоставлена лицензия на участок «Актагольский» с итоговым платежом в 5,95 млн руб. при стартовой цене 5,4 млн руб.

Участок диабазов (строительного камня) «Актагольский», как указано в аукционной документации, расположен на юге региона, в 20 км к северо-востоку от Междуреченска, и располагает ресурсами в 3,6 млн куб. м по категории P2.

Игорь Лавренков, Кемерово