Мэрию Кумертау обязали увеличить гарантию на ремонт автодороги с 5 до 8 лет

Арбитражный суд Башкирии обязал администрацию Кумертау внести изменения в контракт на ремонт Бельской улицы в селе Ира, увеличив гарантийный срок с 5 до 8 лет. С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура республики.

Как следует из материалов дела, муниципальный контракт между мэрией Кумертау и ООО «Танып» стоимостью 3,15 млн руб. был подписан в августе 2024 года. По его условиям, гарантийный срок на асфальтовое покрытие составлял пять лет. Среднесуточная интенсивность движения по автодороге оценивалась в 256 автомобилей.

Прокуратура республики посчитала, что срок гарантии противоречит Типовым условиям контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденных постановлением правительства России в 2023 году. Согласно документу, гарантий срок для верхнего слоя дорожного автомобильной дороги с интенсивностью движения менее 1 тыс. автомобилей в сутки составляют не менее восьми лет. Суд согласился с доводом надзорного ведомства.

Олег Вахитов