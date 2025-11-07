Там, где брошка, там перед

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Трудно сказать, когда брошь окончательно потеряла статус старомодного бабушкиного украшения и вошла в ранг самых оригинальных, стилеобразующих и желанных аксессуаров со смыслом. Вспомним знаменитые «говорящие» броши Мадлен Олбрайт и элегантные вещицы Елизаветы II, вспомним и о том, что сегодня этот аксессуар на равных носят мужчины и женщины, а на красных дорожках сильный пол уверенно выигрывает по количеству и каратности бриллиантов на лацкане. Что думают об этом виде украшения российские ювелиры и что предлагают своим клиентам?

Liza Borzaya

По мнению основателя марки Елизаветы Борзуновой, «брошь — самый элегантный и аристократичный тип украшения, а кроме того, идеальный вариант для подарка, поскольку невозможно ошибиться с размером». Сама Лиза любит носить небольшие броши вроде шмелей или самолетиков на манжете или на рукаве и даже вместо пуговиц. Крупные броши, как, например, брошь-перо, прекрасно смотрится не только на лацкане, но и на головном уборе. «Багира» из серии «Сказочные герои» — скульптурное изображение дикой кошки из желтого золота и черной гильошированной эмали с собственным бриллиантовым колье.

Cluev

«Броши — апофеоз ювелирного искусства. Они должны быть красивыми и удобными. Для этого требуется мастерство ювелирной работы и фантазия дизайнера»,— уверен Илья Клюев, основатель собственной компании. Среди украшений Cluev есть серия брошей, вдохновленных культовыми силуэтами и образами ХХ века, соединяющих элегантность моды и магию черно-белого кино. В ней собраны мужские и женские фигурки, облаченные в смокинги и приталенные платья с пышными юбками. Черная эмаль и белый перламутр, черные бриллианты и белоснежное паве создают драматичный контраст, как на старой кинопленке. По словам Клюева, «броши легко вписываются в вечерние и дневные образы, добавляя ретрошарм современному стилю: это дань классике, интерпретированная через современную графику и ювелирную точность».

Chamovskikh

«Брошь, пожалуй, наиболее самодостаточный ювелирный аксессуар, позволяющий больше свободы самовыражения, нежели серьги, подвес или кольцо. Она выигрышно смотрится не только в составе сета, но и как самостоятельный аксессуар, будучи заметным акцентом»,— комментирует Юлия Комарова, исполнительный директор ювелирного дома Chamovskikh. Этот предмет ювелирного гардероба весьма вариантивен: от монохрома и градиента до яркого колористического решения; от строгой булавки до фантазийных и даже ироничных вещиц. Брошь является важным стилеобразующим элементом, но, безусловно, требует творческого подхода. Носить ее можно по-разному: миксовать с платком, поместить на сумку, приколоть к манжете рукава https://disk. yandex. ru/d/v3QbnIN-yLkBtQ.

Dzhanelli

«Брошь — это, по сути, универсальный акцент, который не привязан к конкретной части тела, как кольца, серьги или браслеты. И она добавляет выразительности всему образу. Мой бренд делает броши с самой первой коллекции, которая была посвящена году змеи. Сложно представить, но это было больше десяти лет назад»,— говорит Диана Джанелли, основатель собственной марки украшений. Чтобы брошь получилась удачной, важны пропорции (украшение должно быть соразмерным человеку), важны материалы и камни (Диана, как геммолог, отдает предпочтение натуральным камням). Дизайн должен рассказывать историю и быть узнаваемым: в последней коллекции «Маленькое вечное» броши вдохновлены детством и отсылают человека в воспоминания о первой карусельной лошадке. Самым сложным в дизайне и конструкции брошей Диана считает достижение идеального баланса между красотой и практичностью. Тяжелая брошь может провисать на ткани, поэтому в Dzhanelli вручную гравируют детали и тестируют каждую брошь, что иногда требует десятков итераций. Как и с чем носить броши Dzhanelli? «Классический вариант — на лацкане жакета или пальто, а-ля Шанель. Наши ироничные броши в виде яиц с икрой из коллекции "Гедонизм" прекрасно смотрятся на плотной ткани. Для вечера я бы рекомендовала закрепить брошь на поясе платья или сумке — идеально подойдет наша акцентная "Дверная завеса" из коллекции "Фамильный хрусталь". Главное, не бояться выражать себя!»

Markin Fine Jewellery

Броши — одно из любимых дизайнерских украшений Владимира Маркина. Многие свои авторские задумки Маркин воплотил в брошах: брошь-абрикос из янтаря, брошь-гранат с кожурой из алюминия и зернышками из резного кварцита, брошь-стручок с фасолинами из яшмы. Каждую осень из его мастерской выходят броши в виде осенних листьев из анодированного титана. «Брошь — это универсальный носибельный объект, в котором всегда заключен символ, настроение или знак отличия. Чтобы брошь получилась удачной, необходимы цвет, идея, посыл — вместе или по отдельности»,— говорит Маркин.— Самое сложное в ее дизайне и конструкции — выбрать идею и вовремя остановиться. После этого хочется как можно скорее перевести ее в материал«.

Epic Jewellery

«Для меня лично брошь — довольно сложный ювелирный аксессуар, потому что я люблю чувствовать украшения телом. А брошь — это единственный предмет, который крепится к ткани, и с ним нет такой связи. Я говорю не только о физическом ощущении вещи на теле, но и о практической стороне: брошь легче потерять. Она требует осторожности и внимания»,— говорит Анна Минакова, креативный директор Epic Jewellery. Среди работ дизайнеров бренда — брошь-трансформер в виде морковки с прячущимся в ней зайцем и брошь с лепестками цветка из титана, которые можно менять под цвет костюма. Один из свежих примеров — сделанная в преддверии года Лошади брошь «лошадка-скакалка», а скоро появится брошь в виде шахматного коня.

Letters & Stones

Комментирует основатель компании Наталия Архангельская: «Брошь унисекс — это редчайшее украшение, которое могут носить и мужчины, и женщины. Во всяком случае "креветки", "оливки", "огурчики" Letters and Stones все такие. Глубинного смысла в них искать не стоит — броши носят для красоты, за исключением тех случаев, когда они скрепляют концы шарфа или шали или выполняют функцию бутоньерки, как наш "Секатор". Я — за броши. Предлагаю носить их не только на торжественных пиджаках или корсажах вечерних платьев, но и на джинсовых рубашках, модных нейлоновых бомберах и даже на футболках. Make броши great again! Мой лайфхак: чтобы тяжелая брошь не оттягивала тонкую материю и сидела как надо, заколите с обратной стороны ватный диск или кусочек плотной ткани».

Нина Спиридонова