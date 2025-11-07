В Саратове суд рассмотрит в отношении директора фирмы дело о невыплате зарплаты

В Саратове 28-летняя директор коммерческой фирмы пойдет под суд за невыплату заработной платы двум работникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурантка не выплатила двум работникам зарплату и прочие установленные законом выплаты в период с января по июнь прошлого года. Задолженность составила более 557 тыс. руб. При этом на расчетных счетах и в кассе организации имелись деньги для выплаты.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Саратовский районный суд на рассмотрение. На сегодняшний день задолженность погашена.

Павел Фролов