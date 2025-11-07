Более 360 млн рублей выделили на строительство ФОКа в Чкаловске

Казенное учреждение «Нижегородстройзаказчик» 6 ноября 2025 года объявило открытый конкурс на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Чкаловске Нижегородской области. Начальная стоимость контракта составляет 360,3 млн руб., указано в карточке лота.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Итоги торгов подведут 27 ноября, завершить строительство необходимо до 1 октября 2027 года.

Трехэтажное здание (включая подвал) будет рассчитано на 125 занимающихся в смену. В составе ФОКа, в том числе, должен быть бассейн на пять дорожек длиной 25 м, бассейн для дошкольников и универсальный спортзал со сборно-разборной трибуной на 100 зрителей.

Галина Шамберина