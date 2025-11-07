«Вашингтон стремится использовать санкции для изоляции России»
США заблокировали покупку активов ЛУКОЙЛа компанией Gunvor: реакция мировых СМИ
Решение швейцарского трейдера Gunvor отказаться от покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа освещается деловыми медиа мира. Эксперты единодушно обращают внимание на давление на Gunvor Министерства финансов США, назвавшего компанию «марионеткой» России, и выражают сомнение в том, что даже без этого давления сделка на сумму $22 млрд была бы заключена.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Financial Times (Лондон, Великобритания)
Gunvor отозвала предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа на $22 млрд после того, как США предприняли шаги по блокировке сделки
Министерство финансов (США.— “Ъ”) назвало швейцарского трейдера «марионеткой Кремля» и заявило, что может заблокировать его лицензию. ЛУКОЙЛ начал искать покупателя на свой международный бизнес, который включает активы в США, после того как в прошлом месяце администрация Трампа ввела серьезные санкции против российского нефтяного гиганта. Меры, которые также коснулись подконтрольной Кремлю «Роснефти», усилили давление Америки на Путина с целью прекращения войны на Украине.
Reuters (Лондон, Великобритания)
Gunvor отозвала заявку на покупку активов российского ЛУКОЙЛа после того, как США назвали ее «марионеткой Кремля»
Этот шаг срывает сделку, которая могла бы стать крупнейшей в истории Gunvor, и подчеркивает то, что Вашингтон стремится использовать санкции для изоляции России… Еще до отзыва заявки банкиры и инсайдеры говорили, что крупнейшая на данный момент сделка для Gunvor будет труднодостижимой, так как она значительно превышает кредитные возможности сырьевого трейдера.
Bloomberg (Нью-Йорк, США)
Gunvor отказалась от сделки с ЛУКОЙЛом
Министерство финансов США назвало компанию «марионеткой Кремля» и заявило, что нефтегазовый трейдер никогда не получит лицензию. Это заявление — резкий поворот после недели переговоров Gunvor с Управлением по контролю за иностранными активами и другими органами, отвечающими за санкции, в попытке добиться разрешения на сделку, которая превратила бы компанию в гиганта, сочетающего добычу и переработку нефти. Для трейдера эти заявления, видимо, снова поставят вопросы о его связях в Москве в тот момент, когда многие участники нефтяной отрасли с опасением относятся к любым связям с Россией.
Handelsblatt (Дюссельдорф, Германия)
Gunvor отозвала предложение о покупке доли в ЛУКОЙЛе после критики США
Это стало бы крупнейшим приобретением в истории сырьевого трейдера. Но теперь Gunvor не хочет покупать у ЛУКОЙЛа. Компания столкнулась с враждебным отношением со стороны США. Однако, по словам банкиров и инсайдеров, сделку было бы сложно совершить даже без возражений Вашингтона. Она бы существенно превышала кредитоспособность сырьевого трейдера.