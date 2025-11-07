Решение швейцарского трейдера Gunvor отказаться от покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа освещается деловыми медиа мира. Эксперты единодушно обращают внимание на давление на Gunvor Министерства финансов США, назвавшего компанию «марионеткой» России, и выражают сомнение в том, что даже без этого давления сделка на сумму $22 млрд была бы заключена.

Министерство финансов (США.— “Ъ”) назвало швейцарского трейдера «марионеткой Кремля» и заявило, что может заблокировать его лицензию. ЛУКОЙЛ начал искать покупателя на свой международный бизнес, который включает активы в США, после того как в прошлом месяце администрация Трампа ввела серьезные санкции против российского нефтяного гиганта. Меры, которые также коснулись подконтрольной Кремлю «Роснефти», усилили давление Америки на Путина с целью прекращения войны на Украине.

Этот шаг срывает сделку, которая могла бы стать крупнейшей в истории Gunvor, и подчеркивает то, что Вашингтон стремится использовать санкции для изоляции России… Еще до отзыва заявки банкиры и инсайдеры говорили, что крупнейшая на данный момент сделка для Gunvor будет труднодостижимой, так как она значительно превышает кредитные возможности сырьевого трейдера.

Министерство финансов США назвало компанию «марионеткой Кремля» и заявило, что нефтегазовый трейдер никогда не получит лицензию. Это заявление — резкий поворот после недели переговоров Gunvor с Управлением по контролю за иностранными активами и другими органами, отвечающими за санкции, в попытке добиться разрешения на сделку, которая превратила бы компанию в гиганта, сочетающего добычу и переработку нефти. Для трейдера эти заявления, видимо, снова поставят вопросы о его связях в Москве в тот момент, когда многие участники нефтяной отрасли с опасением относятся к любым связям с Россией.

Это стало бы крупнейшим приобретением в истории сырьевого трейдера. Но теперь Gunvor не хочет покупать у ЛУКОЙЛа. Компания столкнулась с враждебным отношением со стороны США. Однако, по словам банкиров и инсайдеров, сделку было бы сложно совершить даже без возражений Вашингтона. Она бы существенно превышала кредитоспособность сырьевого трейдера.

Подготовила Яна Рождественская