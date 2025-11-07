Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэрия Новокузнецка возьмет в кредит 1,1 млрд рублей

Финансовое управление Новокузнецка 6 ноября провело пять аукционов на кредитование городского бюджета на общую сумму 1,7 млрд руб., из которых результативными оказались три — два с лимитом единовременной задолженности в 300 млн руб. и один — в 500 млн руб., следует из сообщения на сайте госзакупок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стартовая цена торгов по линиям с лимитом в 300 млн руб. составляла 119,8 млн руб., и в обоих случаях победителями были признаны участники с предложенной ценой 111,16 млн руб. На торгах по линии в 500 млн руб. победителем признан участник с предложением 194,7 млн руб. при стартовой цене 199,7 млн руб. Два аукциона по линиям в 300 млн руб. признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Срок действия линий — 24 месяца.

Цель заимствований — финансирование дефицита бюджета Новокузнецка и погашение его долговых обязательств.

Игорь Лавренков, Кемерово

Новости компаний Все