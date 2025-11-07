Верховный суд Татарстана освободил из-под стражи бывшего заместителя руководителя исполкома Бугульминского района Вахита Гарафутдинова, а также директора и учредителя компании «Эколог» Наиля Фазлиева. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Суд освободил экс-замглаву исполкома Бугульминского района

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд освободил экс-замглаву исполкома Бугульминского района

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, господин Гарафутдинов получил взятку от подрядчика «Эколог». Компания по заказу администрации Бугульмы занималась строительством очистных сооружений.

В июле 2025 года Бугульминский суд признал экс-замглаву исполкома Бугульминского района и директора «Эколог» виновными в мошенничестве с госконтрактом на строительство очистных сооружений в поселке Подгорный Бугульминского района. Экс-чиновнику тогда назначили наказание в виде года и семи месяцев колонии общего режима.

Анна Кайдалова