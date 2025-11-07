Закрыто уголовное дело бизнес-партнера бывшего главы Краснодарского крайсуда

Центральный райсуд Сочи суд прекратил уголовное преследование местной жительницы Лианы Сырцовой, которая участвует в процессах об изъятии активов экс-председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова. В марте Лиана Сырцова, соучредитель связанного с Черновым бизнеса, была арестована по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом. Сейчас суд установил, что срок привлечения ее к уголовной ответственности истек.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Александр Чернов

В уголовном деле Лианы Сырцовой шла речь о приватизации арендованных помещений в торговой галерее «Мелодия» в центре Сочи. По данным обвинения, предприниматель знала, что муниципалитет не намеревался продавать эти дорогостоящие объекты. Чтобы завладеть торговыми площадями, Лиана Сырцова, утверждает обвинение, незаконно получила судебное решение о праве выкупа помещений по заниженной цене.

Лиана Сырцова, вдова погибшего от рук киллеров предпринимателя Эдуарда Кагосяна, с 2010 года участвовала в строительстве многоэтажного дома в Сочи совместно с тогдашним председателем краевого суда Александром Черновым. Кроме того, госпожа Сырцова является соучредителем ООО «Бар "Рубин"», где ее компаньонами выступают Светлана Новикова, гражданская жена господина Чернова, и его сын Виталий Новиков. В ходе процессов по изъятию имущества экс-главы крайсуда Лиана Сырцова признала, что передавала Александру Чернову долю прибыли от совместного бизнеса.

Анна Перова, Краснодар