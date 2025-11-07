Более 40 тысяч жителей Башкирии установили самозапрет на выдачу кредитов

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), общее количество установленных самозапретов на привлечение кредитов и займов в октябре в Башкирии составило 40,9 тыс. Это на 27,6% больше, чем в сентябре.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Среди российских регионов наибольшее общее количество самозапретов в октябре было установлено в Москве (137,5 тыс.), Московской области (80,8 тыс.), Санкт-Петербурге (66,9 тыс.), Краснодарском крае (44,3 тыс. ед.) и Ростовской области (43,0 тыс. ед.).

Наибольшая динамика роста по сравнению с сентябрем была зафиксирована в Нижегородской области (+50,3%), Пермском крае (+49,4%) и Иркутской области (+45,6%), а наименьшая — в Забайкальском крае (+7,4%), Ростовской области (+25,0%) и Санкт-Петербурге (+25,7%).

Всего по стране общее количество установленных самозапретов на привлечение кредитов и займов в октябре составило 1,35 млн. или на 34,4% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Олег Вахитов