ГК «Сладкая жизнь» расширила сеть ресторанов «Волконский»

Группа компания «Сладкая жизнь» (Нижний Новгород, принадлежит предпринимателю Альберту Гусеву) инвестировала 35 млн руб. в открытие ресторана «Волконский» в Городце. Он расположился в здании музея фабрики городецкой росписи. Этот музей компания открыла летом текущего года в отреставрированном здании XIX века, где ранее располагались торговые ряды.

Здание является объектом культурного наследия, на его восстановление и открытие музея «Сладкая жизнь» направила около 200 млн руб.

Ресторан «Волконский» в Городце стал седьмым в сети «Волконский» и первым открытым за пределами Нижнего Новгорода. Заведение при полной посадке рассчитано на 28 человек, с летней верандой – на 60. Кроме ресторана оно включает пекарню и кондитерскую. При приготовлении блюд персонал ресторана отдает приоритет продуктам, которые закупаются у нижегородских фермеров и производителей.

По данным нижегородского правительства, туристический поток в Нижегородскую область в первом полугодии 2025 года вырос на 9%. Прогнозируется, что по итогам года регион посетит 4,7 млн человек.

«Мы видим, как растет интерес к Городцу. Город становится не только местом искусствоведческого, но и гастрономического туризма Ресторан «Волконский» дополнит впечатления гостей от кухни нижегородских поваров и кондитеров»,— считает член совета директоров ГК «Сладкая жизнь» Александр Гусев.

Ресторанная сеть «Волконский» работает в Нижегородской области с 2014 года. С начала 2025 года заведения этой сети посетили 450 тыс. человек, что на 23% больше по сравнению со всем предыдущим годом. Кроме «Волконского» ресторанный бизнес ГК «Сладкая жизнь» представлен заведениями Escape, «Магадан» и «Сыроварня». Годовой оборот ресторанного бизнеса ГК «Сладкая жизнь» достиг 1,5 млрд руб.

Андрей Репин