К аэропорту Туношна проложат четырехполосную трассу

К ярославскому аэропорту Туношна сделают новые подъездные пути, основная дорога будет четырехполосной. На портале госзакупок объявлен поиск подрядчиков по подготовке документации по планировке территории.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ГКУ «Ярдорслужба». Работы разбиты на два лота. Один из них касается трассы, которая соединяет дорогу Ярославль — Кострома (Р-132) с аэропортом. Там планируется построить четырехполосную дорогу второй категории протяженностью 1,025 км с расчетной скоростью движения 120 км/ч. На ней будет разделительная полоса шириной 2,75 м.

Фото: Портал госзакупок

Второй лот предусматривает планировку территории для ответвлений от основной дороги, которые ведут к разным частям аэропорта. Эти дороги будут двухполосными с расчетной скоростью 100 км/ч общей протяженностью около 3 км. Трассы пройдут в том числе через лесные территории.

Фото: Портал госзакупок

Работы займут 420 дней с момента заключения контрактов, следовательно, начать проектирование и строительство можно будет не ранее 2027 года.

Антон Голицын

