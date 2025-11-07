К аэропорту Туношна проложат четырехполосную трассу

К ярославскому аэропорту Туношна сделают новые подъездные пути, основная дорога будет четырехполосной. На портале госзакупок объявлен поиск подрядчиков по подготовке документации по планировке территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает ГКУ «Ярдорслужба». Работы разбиты на два лота. Один из них касается трассы, которая соединяет дорогу Ярославль — Кострома (Р-132) с аэропортом. Там планируется построить четырехполосную дорогу второй категории протяженностью 1,025 км с расчетной скоростью движения 120 км/ч. На ней будет разделительная полоса шириной 2,75 м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Портал госзакупок Фото: Портал госзакупок

Второй лот предусматривает планировку территории для ответвлений от основной дороги, которые ведут к разным частям аэропорта. Эти дороги будут двухполосными с расчетной скоростью 100 км/ч общей протяженностью около 3 км. Трассы пройдут в том числе через лесные территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дороги второй категории

Фото: Портал госзакупок Дороги второй категории

Фото: Портал госзакупок

Работы займут 420 дней с момента заключения контрактов, следовательно, начать проектирование и строительство можно будет не ранее 2027 года.

Антон Голицын