К аэропорту Туношна проложат четырехполосную трассу
К ярославскому аэропорту Туношна сделают новые подъездные пути, основная дорога будет четырехполосной. На портале госзакупок объявлен поиск подрядчиков по подготовке документации по планировке территории.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Заказчиком выступает ГКУ «Ярдорслужба». Работы разбиты на два лота. Один из них касается трассы, которая соединяет дорогу Ярославль — Кострома (Р-132) с аэропортом. Там планируется построить четырехполосную дорогу второй категории протяженностью 1,025 км с расчетной скоростью движения 120 км/ч. На ней будет разделительная полоса шириной 2,75 м.
Фото: Портал госзакупок
Второй лот предусматривает планировку территории для ответвлений от основной дороги, которые ведут к разным частям аэропорта. Эти дороги будут двухполосными с расчетной скоростью 100 км/ч общей протяженностью около 3 км. Трассы пройдут в том числе через лесные территории.
Дороги второй категории
Фото: Портал госзакупок
Работы займут 420 дней с момента заключения контрактов, следовательно, начать проектирование и строительство можно будет не ранее 2027 года.