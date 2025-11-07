Экс-владельцы «Арианта» вновь проиграли спор о взыскании убытков с трех регионов

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу бывших владельцев холдинга «Ариант» на отказ первой инстанции взыскать 1 млн руб. с органов власти трех российских регионов. Постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Решение, которое пытались оспорить истцы, принял Арбитражный суд Челябинской области 14 июля этого года. Тогда он отказался взыскивать по заявлению ООО «Группа компаний „Ариант“» убытки с министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, минимущества Челябинской области и комитета по управлению госимуществом Кузбасса. В конце августа истец, а также бывшие владельцы холдинга Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы подали апелляционные жалобы. Дело суды рассматривали в закрытом режиме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ГК «Ариант», до апреля 2024 года владевшая четырьмя агропредприятиями в Челябинской области и Краснодарском крае, подала иск к органам власти в ноябре того же года. По мнению заявителя, убытки, о которых идет речь, были причинены в результате незаконных действий, установленных решениями арбитражных судов Свердловской и Челябинской областей в феврале и апреле 2024 года. По искам Генеральной прокуратуры РФ в собственность государства были изъяты Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский завод ферросплавов и «Кузнецкие ферросплавы», а также ООО «Агрофирма "Ариант"», «ЦПИ — Ариант», «Кубань-Вино» и «Агрофирма "Южная"» в счет взыскания 105 млрд руб. с семей бывших владельцев ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова. Ранее «Ариант» и промышленная группа ЧЭМК входили в один холдинг — Урало-Сибирскую металлургическую компанию.

Одним из оснований для изъятия активов стала незаконная приватизация предприятий группы ЧЭМК в 1990-х годах. По мнению Генпрокуратуры, комитеты по управлению госимуществом Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей превысили полномочия, передав заводы в частную собственность.

Ольга Воробьева