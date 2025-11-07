Жителя Волоколамска арестовали по делу о подготовке к теракту

В Люберцах был задержан 27-летний житель подмосковного Волоколамска при попытке доставить взрывчатку из одного тайника в другой. Задержание проводили сотрудники центра «Э» и ФСБ. Мужчина арестован.

Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, задержанный в одном из мессенджеров списался с неизвестными и заявил о готовности оказать содействие украинским спецслужбам.

Затем, как сообщила госпожа Волк, по указанию куратора мужчина приехал в гаражный кооператив в Люберцах, где забрал из тайника пакет со взрывчаткой. Его он должен был перепрятать в другом тайнике, расположенном в московском Измайловском парке.

Уголовное дело расследуется по статьям 30 (приготовление к преступлению) и 205 (террористический акт) УК РФ. Оно было возбуждено старшим следователем следственного управления МВД «Люберецкое». Полиция ведет розыск соучастников преступления.