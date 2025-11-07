Жителю Миасса дали 7,5 лет колонии за изготовление оружия

Миасский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в изготовлении оружия в подпольной мастерской. Ему назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд признал миассца виновным по двум статьям: по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Приговор в законную силу не вступил.