Ижевских подростков поймали за «зацепингом» на железной дороге

В Ижевске выявили факты «зацепинга» среди несовершеннолетних, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ПФО. Работница железнодорожной станции Люкшудья сообщила о подростках, цепляющихся за состав пригородного поезда Ижевск—Кузьма. Полицейские также обнаружили видео, снятое одним из «зацеперов», в социальных сетях.

Личности троих правонарушителей установлены, с ними проведена профилактическая беседа, после чего видео было удалено. Один из школьников поставлен на профилактический учет, второму вынесено предупреждение, по третьему решение еще не принято. На законных представителей детей составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Кроме того, полиция выявила еще один случай «зацепинга», совершенный в сентябре шестью другими подростками. Все участники инцидентов — в возрасте 10–13 лет, проживают в Ижевске и знакомы друг с другом. Материалы на этих школьников на рассмотрении.

Анастасия Лопатина