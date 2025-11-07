Реализация проекта по строительству в Перми асфальтобетонного завода сдвинулась на год

Срок реализации приоритетного инвестиционного проекта ООО «Газпромнефть дорожное строительство Прикамье» строительства завода по производству асфальтобетонной смеси (АСБ) продлили до конца 2026 года. Такое решение было принято на заседании совета по предпринимательству.

Напомним, статус ПИП был присвоен проекту в 2023 году. Согласно проекту на 13-м километре Восточного обхода Перми планируется построить завод АБС. Запустить завод предполагалось в 2025 году, объем инвестиций не изменился и составит 350 млн руб.

В «Газпромнефть Дорожное строительство Прикамье» уточнили, что при этом общий срок проекта (с учетом операционной стадии) остается неизменным — 2035 год.

По данным Rusprofile, ООО «Газпромнефть дорожное строительство Прикамье» основано в августе 2021 года и работает в сфере строительства автомобильных дорог. Учредителями компании выступают ООО «Газпромнефть-БМ» (75%) и АО «Корпорация развития Пермского края» (25%). Компания обеспечивает полный цикл работ на дорожных объектах федерального и регионального значения в Прикамье.