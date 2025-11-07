Житель Приангарья подписал контракт с Минобороны под давлением вымогателей

Сотрудники УФСБ России по Иркутской области задержали семерых жителей Ангарска в возрасте от 19 до 39 лет. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области, под их давлением житель региона подписал контракт с Минобороны РФ, чтобы отдать денежный долг.

Мужчинам предъявлены обвинения в вымогательстве и похищении человека, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по местам их жительства проведены обыски, в ходе которых изъято оружие, ножи и техника. Расследуется уголовное дело по п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемые предложили жителю Ангарска приобрести автомобиль в рассрочку. Однако вскоре после передачи машины потребовали сумму полностью, а так как молодой человек не смог расплатиться, заявили, что он должен выплачивать еще и неустойку. В дальнейшем, в конце октября 2024 года, злоумышленники похитили несостоявшегося покупателя и угрозами заставили его подписать контракт с Минобороны РФ.

После получения полагающейся выплаты потерпевший перевел троим участникам группы около 700 тыс. руб. По информации источника «Ъ», молодой человек в настоящее время продолжает нести службу по контракту. Помещенные под арест жители Ангарска проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Влад Никифоров