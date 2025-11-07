Магазинам могут запретить продавать слишком много товаров под собственными брендами

Депутаты от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым предложили ограничить долю товаров собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте ритейлеров до 25%. Поправки предложено внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Если инициатива будет принята, новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

На документ обратили внимание «Ведомости». Газета добавляет, что в конце сентября с аналогичным предложением выступал «Руспродсоюз» — и писал соответствующее обращение в правительство. Организация настаивала на том, что доля СТМ по продовольственным товарам не должна превышать 25% в одной категории. Это должно сохранить разнообразие товаров в магазинах и поддержать национальные бренды. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков указывал, что доля СТМ в продуктах питания уже составляет около 25%.

Авторы инициативы из «Справедливой России» утверждают, что доля СТМ стремительно растет. По их данным, в сети «Вкусвилл» она достигает 95% от всего ассортимента, в «Да!» (входит в «О’кей групп») — 50%, в «Чижике» — 47%, а в «Пятерочке» и «Перекрестке» — около 24%.