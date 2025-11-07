В кулинарию добавляют поправки

Готовая еда может попасть под запрет, соответствующие поправки к закону о торговле внесли в Госдуму. Об этом рассказал глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Документ, в частности, предлагает запретить производство блюд в торговых точках, а также реализовывать готовую еду из продуктов, срок годности которых истекает менее чем через сутки. Согласно поправкам, действующие СанПиНы формально допускают хранение и реализацию кулинарной продукции в открытом виде на прилавках и витринах. Но на практике это повышает риск загрязнения.

Инициатива объяснима, но к ней остается много вопросов, считает основатель интернет-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина, магазин которой новые правила не коснутся: «Мы закупаем продукты у производителей, в частности, у фабрик. То есть сроки хранения у тех же салатиков из морепродуктов, с майонезом и маслом могут быть и меньше 24 часов с момента приготовления. Понятно, зачем нужна такая инициатива, но она коснется не всех. Скорее всего, последуют доработки, связанные с технологией приготовления, либо это полностью все перенесут на какие-то компании, которые занимаются производством и реализацией готовой продукции. Зачем сетевые магазины открывают свою кулинарию? Во-первых, чтобы привлечь новую аудиторию. То есть я могу сразу купить там и кофе с булочкой, и это выйдет дешевле. Во-вторых, для реализации своих нераспроданных остатков и минимизации расходов. Речь о продукции с истекающими сроками, которая может быть направлена на производство каких-то блюд. То есть это оптимизация затрат на утиль нераспроданных товаров».

Отдельный блок поправок касается поддержки малого и среднего бизнеса. Согласно проекту, не менее 25% полок должны занимать товары региональных производителей, а расчеты с ними должны проводиться в сжатые сроки, в течение 25 дней со дня отгрузки товаров. Но все это и так работает, пояснил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков: «На сегодняшний день на полках полно продовольственных товаров, развивается и онлайн-торговля. У нас импортозамещение в пищевой промышленности по некоторым направлениям достигло чуть ли не 100%. Поэтому вопрос: а надо ли что-то менять в товаропроводящей цепочке, которая работает хорошо?

Если мы говорим о применении продуктов со сроком годности менее 24 часов в кулинарии в торговой точке, наверное, надо прикладывать какие-то доказательства, что действительно существует некий вред здоровью.

Была нашумевшая история с "Кухней на районе", но это не касается кулинарии внутри торговой точки. Законодательными актами довольно-таки строго регламентируется проверка тех объектов, на которых производятся готовые блюда».

Вместе с тем сегмент готовой еды в ритейле активно растет последние несколько лет. По прогнозам агентства «Infoline-Аналитика», к концу года его доля увеличится с текущих 16% до 25%. Так, с 2024-го началась смена концепции магазинов сети «Перекресток». В них открываются кафе Select с готовой едой под одноименной собственной торговой маркой. А «Магнит» этим летом запустил новый формат магазинов, акцент в которых делается именно на готовую еду. В компании их называют аналогом кофеен у дома. Если поправки в закон о торговле пройдут, неясно, какими силами весь этот спрос будет покрыт, отмечает директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов: «Для магазинов наличие в ассортименте готовой еды — это, конечно, мощнейший крючок для покупателей. Поэтому если посмотреть на выжившую розницу, то она четко делится на какие-то мини-магазины около дома и на точки, где в ассортименте обязательно присутствует достаточно много кулинарии. На сегодняшний день немыслим продовольственный магазин без таких позиций. Явного переизбытка предложения готовой еды на рынке нет. Да, есть определенные мощности у фабрик-кухонь сетевых операторов, которые перекрывают львиную долю потребности ритейла в готовой еде. Независимые производители пока с очень большим трудом входят на рынок. Просто сети в них в не очень сильно заинтересованы. Зачем торговать чужим, когда можно предлагать свое?

Смогут ли независимые производители и фабрики-кухни сетевых операторов в случае принятия такой инициативы обеспечить достаточный уровень предложения? Вопрос абсолютно нетривиальный. Один из мощнейших факторов, которые отчасти сдерживают рост рынка готовой еды, это то, что при ее изготовлении совершенно невероятно высокий уровень ручного труда. У нас в принципе пищевая промышленность по большей части плоховато автоматизирована по сравнению с другими отраслями. А в сегменте готовой еды просто беда, нужны руки. Где их взять, не очень понятно».

