Ульяновских чиновников попросили не принимать решения вне зоны их компетенции

Известных ульяновские художники, скульпторы и архитекторы — Олег Владимиров, Александр Варюхин, Олег Клюев, Игорь Смиркин, Дмитрий Нецветаев, Лилия Галимова, Александр Захаров и Владимир Сергиенко в четверг в блоге «Ассоциация 73 региона» распространили совместное заявление по поводу открытия в парке имени генерала Маргелова в Ульяновске двух памятников воинам-десантникам 104 дивизии ВДВ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Два памятника, посвященные памяти павших воинов-десантников и десантников-разведчиков, были открыты в Ульяновске 1 ноября. В церемонии открытия приняли участие представители власти. Инициатива установки памятников принадлежит сенатору Айрату Гибатдинову, который не согласовал концепцию монументов ни с правительством области, ни с экспертным архитектурным сообществом.

осле открытия некоторые журналисты обратили внимание на то, что памятники, судя по всему, создавались не профессиональным скульпторами — они больше похожи на надгробия, изготовленные ритуальной компанией, никакой художественный совет эскизы не согласовывал, мнения профессионалов никто не спрашивал и даже на едином градсовете при губернаторе их не рассматривали.

Архитекторы, художники и скульпторы в своем заявлении отметили, что «вместо чувства гордости и светлой скорби новые монументы у многих специалистов вызвали настоящий культурный шок», в них «нет ни гармонии, ни композиции, ни пластики», «нет ничего, что позволило бы их назвать полноценной скульптурой», и «это сильный удар не только по эстетике, но и по смыслу». «Глядя на это, испытываешь “испанский стыд”. Наши герои заслуживают памятников, а не детсадовских поделок»,— говорят профессионалы искусства.

«Проблема — системная, поощряющая посредственность. Процесс утверждения и создания памятников в городе стал слишком упрощенным — в смысле отсутствия какого-либо художественного фильтра. Решение отдано на откуп чиновникам, депутатам и инвесторам, которые в целях экономии обращаются в ритуальные бюро. Результат предсказуем: мы получаем не искусство, а ремесленную продукцию низкого качества. Сквозь эти «творения» так и сквозит равнодушие к памяти тех, кто отдал жизнь за Отечество»,— говорят авторы заявления. Они считают, что «если отсутствуют средства на большую, проникновенную работу от признанного Мастера (а это дорого), не нужно гнаться за сомнительной “скульптурой”», «это профанация». По их мнению, «лучше сделать скромно, но достойно», создав «лаконичный и строгий обелиск, настраивающий на торжественный и возвышенный лад», какие создавались в послевоенные годы во многих городах страны, и это — «альтернатива, проверенная временем». «Память о наших десантниках заслуживает большего»,— подчеркивают заявители.

Сергей Титов, Евгений Чернов, Ульяновск